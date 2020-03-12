Ялта, Крым, , 12:47 — REGNUM Основатель и руководитель группы компаний FRESH Павел Харламов принимает участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2020 году он представил на конкурс «Мастера гостеприимства» свой проект «Забытый подвиг», посвященный уходу за памятниками Защитникам Отечества, которые не имеют государственной или муниципальной поддержки, так как не состоят ни у кого на балансе.

О своем проекте Павел Харламов рассказал корреспонденту ИА REGNUM в день открытия полуфинала конкурса «Мастера Гостеприимства» «Крымский мост» в Ялте.

Павел, Вы не в первый раз принимаете участие в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей»?

Совершенно верно. В первом и во втором сезоне я принимал участие в конкурсе «Лидеры России». В первом сезоне дошел до полуфинала, во втором — прошел в финал. В этом году я решил принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства».

Проект «Забытый подвиг», который Вы представили на конкурсе «Мастера гостеприимства», вырос из проекта «Сердце лидера» прошлых лет?

Это не совсем верно. Этим проектом мы занимаемся с 2007 года. Просто с появлением президентской платформы «Россия — страна возможностей» и конкурса «Лидеры России» мы оформили его как проект «Сердце лидера», и наш проект приобрел популярность и бренд.

К 2020 году мы привели в порядок порядка 800 памятников воинам Великой отечественной войны и другим Защитникам Отечества на территории Крыма. Правда, иногда адреса нашей работы повторяются, потому что памятники или прилегающие территории снова разрушаются, или прилегающая территория зарастает или замусоривается.

На территории Крыма очень много малых памятников, особенно в сельской местности, в горах, которые не состоят ни у кого на балансе, и это их основная проблема.

То есть, эта маленькие обелиски, памятники на братских могилах, а не монументальные произведения искусства?

Ну, почему же. Например, в прошлом году мы занимались памятником воинам Инкерманского сражения 1854 года. Казалось бы, это серьезный культурный элемент, но, к сожалению, и у него нет балансодержателя. И конечно, в поле нашего внимания маленькие памятники, обелиски, мемориальные доски партизанам, на братских могилах, памятные доски на полях сражений, которые тоже не стоят ни у кого на балансе.

Как правило, эти доски устанавливались волонтерами, джипперами, даже охотниками. Вот именно ими мы и занимаемся, за ними ухаживаем.

А есть объекты Вашего внимания и ухода в самом Севастополе?

Конечно, памятники, которыми мы занимались, есть и Севастополе. Но вообще у нас нет объектов постоянного внимания. Мы работаем так: волонтер сбрасывает информацию о том, посетил сегодня такой-то мемориал, там плохо убрано, надо покрасить бордюры, надо вывезти мусор. И, соответственно, мы собираем разовую акцию вокруг этого конкретного объекта. Под постоянную опеку памятники мы не берем, с нашей точки зрения, важнее ситуативная помощь. Если ты видишь, что нужно помочь здесь и сейчас, значит, помогаешь здесь и сейчас. А если мы видим много объектов, но все они в хорошем состоянии, то нет никакого смысла держать их в постоянном фокусе внимания.

Сколько у Вас единомышленников и помощников?

На наши мероприятия собирается от трех до 30 человек, но часто это разные люди, и количество очень зависит от места расположения памятника, времени года, погодных условий. И, конечно, интереса к данному мемориалу, потому что очень часто основная сила, притягивающая на эти мероприятия волонтеров, это не уборка территории как таковая, а рассказ о самом памятнике, об истории его создания. Параллельно с уборкой и починкой памятника часто происходит такая лекция, потому что среди наших волонтёров очень много любителей истории.

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