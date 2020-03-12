Ялта, Крым, 12 марта 2020, 12:42 — REGNUM В четверг, 12 марта в Ялте стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Мастера гостеприимства» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 99 конкурсантов из 18 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.
В течение двух основных дней полуфинала — 12 и 13 марта — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Крымский мост», стал курорт Mriya Resort & Spa 5*.
В церемонии открытия полуфинала в Ялте приняли участие: министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило 20 935 заявок из всех 85 регионов страны. Среди участников — экскурсоводы и организаторы спортивных и туристических фестивалей, и те, кто только начинает свой путь в индустрии гостеприимства. Представленные на конкурсе проекты относятся к самым разным направлениям и видам туризма.
Участниками полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Ялте стали 99 конкурсантов из 18 регионов России: 46 человек из Республики Крым; 18 человек — из Севастополя; 7 — из Москвы; 4 — из Московской области; 5 — из Ростовской области; 4 человека из Санкт-Петербурга; 2 человека из Алтайского края; 3 — из Республики Татарстан; а также по одному конкурсанту из Рязанской области, Нижегородской области, Краснодарского края, Республики Коми, Орловской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра; Тюменской области, Республики Саха (Якутия); Свердловской области, Республики Адыгея.
Среди экспертов полуфинала в Ялте: генеральный директор ФГУП «Президент-Отель» Кира Захарова; административный директор «ANEX Tour Россия» Александра Дмитриева; руководитель департамента культуры и отдыха курорта MRIYA RESORT & SPA Виталий Беляков, директор Высшей школы бизнеса Южного федерального университета, член Национальной академии туризма Сергей Горяйнов и другие.
Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
Конкурс стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются за 50 призовых мест на общероссийском финале, который пройдет в апреле.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».