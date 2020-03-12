Ялта, Крым, , 12:42 — REGNUM В четверг, 12 марта в Ялте стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Мастера гостеприимства» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 99 конкурсантов из 18 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

В течение двух основных дней полуфинала — 12 и 13 марта — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Крымский мост», стал курорт Mriya Resort & Spa 5*.

В церемонии открытия полуфинала в Ялте приняли участие: министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

«Министр курортов и туризма Республики Крым поприветствовал всех конкурсантов от имени Главы республики Сергея Аксёнова, от себя лично и от всей туристической отрасли, отметив, что успешное участие крымчан во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» очень важно и полезно, как для них самих, так и для Крыма в целом. Именно туристическая отрасль в обозримой перспективе способна создавать очень большое количество высокооплачиваемых рабочих мест. Именно эта отрасль способна генерировать большое количество крупного, малого, ультрамалого бизнеса вокруг себя. Внутренний туризм становится одним из трендов России, что подтверждается активным вниманием со стороны руководства страны», — отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило 20 935 заявок из всех 85 регионов страны. Среди участников — экскурсоводы и организаторы спортивных и туристических фестивалей, и те, кто только начинает свой путь в индустрии гостеприимства. Представленные на конкурсе проекты относятся к самым разным направлениям и видам туризма.

«Сегодня мы открываем полуфинал в Ялте. И это не случайно. Именно здесь в курортном комплексе Mriya Resort & Spa родилась идея проведения конкурса. Мы ищем профессионалов, в том числе и для этого, лучшего в мире по версии World Travel Awards комплекса, — отметил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян, — Конкурс «Мастера гостеприимства» собирает профессионалов в своей отрасли, у которых одна цель — повысить уровень культуры сервиса своего региона и российского туризма в целом. Все вместе — мы одна команда, работающая на развитие индустрии гостеприимства в стране. И ваши проекты дадут дополнительный импульс для продвижения внутреннего туризма».

«Наш полуфинал «Крымский мост» стал по-настоящему общероссийским: здесь представлены участники почти из всех федеральных округов нашей страны — от Дальнего Востока до Северо-Запада. 18 регионов, 99 участников в возрасте от 18 до 56 лет — здесь есть и студенты, и директора гостиниц, и общественники. Каждый уникален, каждый достоин победы», — рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Участниками полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Ялте стали 99 конкурсантов из 18 регионов России: 46 человек из Республики Крым; 18 человек — из Севастополя; 7 — из Москвы; 4 — из Московской области; 5 — из Ростовской области; 4 человека из Санкт-Петербурга; 2 человека из Алтайского края; 3 — из Республики Татарстан; а также по одному конкурсанту из Рязанской области, Нижегородской области, Краснодарского края, Республики Коми, Орловской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра; Тюменской области, Республики Саха (Якутия); Свердловской области, Республики Адыгея.

Среди экспертов полуфинала в Ялте: генеральный директор ФГУП «Президент-Отель» Кира Захарова; административный директор «ANEX Tour Россия» Александра Дмитриева; руководитель департамента культуры и отдыха курорта MRIYA RESORT & SPA Виталий Беляков, директор Высшей школы бизнеса Южного федерального университета, член Национальной академии туризма Сергей Горяйнов и другие.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Конкурс стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются за 50 призовых мест на общероссийском финале, который пройдет в апреле.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».