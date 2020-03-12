Эр-Рияд, , 09:18 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует увеличить поставки нефти в Индию по сниженным ценам с апреля, сообщает 12 марта Bloomberg.

По данным издания, Saudi Aramco приняла такое решение после соответствующих запросов с индийской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти марки Brent 11 марта завершились снижением на 4,98%, до 36,03 доллара за баррель. Цены на нефть возобновили снижение после того, как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки.

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