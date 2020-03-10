Катасонов: у России есть шанс уйти от «экономики трубы»
Для России работать на международном рынке нефти без сотрудничества с ОПЕК станет сложнее из-за санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
«Политический фактор вообще трудно прогнозировать, но я не исключаю, что будет сложнее работать, потому, что выручка станет меньше. Более того, у нас могут начать снижаться объемы добычи при низких ценах у нас многие месторождения становятся нерентабельны», — сказал он.
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«Главное, несмотря на ожидаемое снижение курса рубля, правительству за счет имеющихся резервов нужно добиться сохранения нынешней стоимости топлива на внутреннем рынке. Иначе повысятся цены продукты и товары первой необходимости и мы увидим рост инфляции», — заявил Миронов.
В ближайшее время в России стоимость автомобильного топлива может резко увеличиться. Такое мнение, комментируя обвал нефтяных цен и его последствия для российской экономики, высказал управляющий активами фонда WREF, соучредитель компании «Индиго Холдинг», эксперт по инвестициям Олег Кованен.
Катасонов: из-за ОПЕК+ Россия теряла рынок нефти
Исполняя взятые на себя обязательств в рамках сделки ОПЕК+, Россия увеличивала долю Соединённых Штатов на мировом рынке экспортёров нефти. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
«Мы взяли на себя обязательства сдерживать производство и экспорт чёрного золота. Некоторое время мы действительно исполняли эти обязательства и, соответственно, снижение экспорта приводило к тому, что нашу нишу занимали американские экспортёры. Это потеря рынка», — пояснил он.
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На фоне падения цен на нефть и колебания курса рубля АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки стоимости своих автомобилей. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба компании.
11 марта ожидается подорожание авиабилетов по международным направлениям. Средний чек, исходя из колебания курса валюты, увеличится примерно на 10%.
У России получится работать на рынке нефти самостоятельно, без договоренностей ОПЕК, потому что Россия, как и Саудовская Аравия, могут существенно увеличить объемы добычи, зарабатывая на объемах, отметил глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.
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Для России ОПЕК была интересна 30 лет назад — Катасонов
Сотрудничество с Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) для РФ было выгодно, когда эта организация контролировала большую часть мирового импорта нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
Эксперт прокомментировал отношения России и ОПЕК+.
«Для России ОПЕК была интересной системой лет тридцать назад. Тогда ОПЕК действительно контролировала большую часть мирового рынка. Сегодня появилось большое количество серьезных экспортеров чёрного золота, и доля ОПЕК упала ниже 50 процентов по производству и по экспорту. В такой ситуации контролировать цену уже сложно и почти невозможно, поэтому нам изначально не надо было ввязываться в эту авантюру», — заявил эксперт.
В Саудовской Аравии уровень цен на нефть, который необходим для сохранения бездефицитного бюджета, значительно выше, чем в России, и поэтому для Эр-Рияда ценовая война будет более чувствительна, чем для Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Диалог с ОПЕК: роль России усилится
Участие России в диалоге в рамках ОПЕК+ сохранится. Если объемы добычи сланцевиков США снизятся и произойдет их консолидация, роль России в рамках ОПЕК+ может и увеличиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки. Об этом заявил исполнительный директор компании аль-Амин ан-Насер, сообщает агентство Reuters. Как уточнил глава компании, речь идёт об увеличении поставок как для клиентов внутри королевства, так и за его пределами.
Россия и Саудовская Аравия могут договориться по добыче нефти, такой вариант не исключён. Об этом заявил 10 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание с руководителями нефтяных компаний в связи с обвалом мировых цен на нефть. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Россия рассматривала разные варианты развития событий, которые могут возникнуть после переговоров стран ОПЕК+ в Вене. Песков отметил, что страна обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить спад цен на мировом рынке