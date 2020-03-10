Исполняя взятые на себя обязательств в рамках сделки ОПЕК+, Россия увеличивала долю Соединённых Штатов на мировом рынке экспортёров нефти. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Мы взяли на себя обязательства сдерживать производство и экспорт чёрного золота. Некоторое время мы действительно исполняли эти обязательства и, соответственно, снижение экспорта приводило к тому, что нашу нишу занимали американские экспортёры. Это потеря рынка», — пояснил он.