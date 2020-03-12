Лондон, , 07:18 — REGNUM Нефть Brent опустилась на 5,42%, нефть WTI потеряла 6,4% стоимости. Это следует из данных торгов в Лондоне на 04:55 мск торговой сессии 12 марта.

Цена майских фьючерсов Brent упала на 5,42%, до $33,85 за баррель.

Фьючерсы WTI потеряли в цене 6,4% и находятся на отметке $30,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель. Именно такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче нефти в Арктике.

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