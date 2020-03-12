Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по рублевым парам 11марта закрылись повышением. Пара доллар/рубль повысилась на 2,17%, до 72,95 руб., евро/рубль — на 2,05%, до 82,15 руб. Российский рубль подешевел по отношению к доллару и евро на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Коронавирус продолжает быстро распространяться по всему миру, что негативно сказывается на фондовых индексах. Также рубль находился под давлением со стороны нефтяного рынка. Торги по Brent завершились снижением на 5% на уровне $36,03.

Цены на нефть возобновили снижение после того, как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах увеличить объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с. Падение котировок усилилось после выхода отчета минэнерго США, который отразил увеличение запасов сырой нефти на 7,6 млн баррелей.

12 марта на торгах в Азии бегство в безопасные активы вызвало широкую распродажу рискованных активов, включая биткоин. Фьючерсы на S & P 500 и Доу Джонс упали почти на 5%. Нефть сорта Brent подешевела на 5,75%, до $33,96 за баррель.

Речь президента Дональда Трампа не оправдала ожиданий и способствовала распродажам рисковых активов. В своем обращении к нации президент заявил, что он проинструктирует казначейство США отложить некоторые налоговые платежи и призвал конгресс немедленно одобрить налоговые льготы на заработную плату. Это действие даст экономике дополнительную ликвидность в размере более $200 млрд.

На Форекс пара доллар/рубль повысилась до 73,73 руб., евро/рубль — до 83,30 руб. На фоне обвала нефтяных котировок на Мосбирже рубль подешевеет с открытия. Рынки находятся в панической ситуации, поэтому неизвестно как долго продержится бычий тренд по иностранным валютам.

Из-за возросшей волатильности на рынках Минфин РФ сообщил о временной приостановке еженедельных аукционов по размещению ОФЗ. У рубля на данный момент нет защиты. Налоговой период начнется со следующие недели. На сегодня можно обозначить торговый коридор 70,50 — 75,50 руб.

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