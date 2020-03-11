Москва, , 15:54 — REGNUM Уже почти месяц мир сотрясают заголовки про коронавирус: вслед за Китаем в карантин уходят Италия и Израиль. Граждане не смогут отсидеться в стороне, отпуск может быть испорчен. Для них новости не очень хорошие, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор РокетБанка Елена Автомонова.

«После праздника были диагностированы новые синдромы: обвал рынка ценных бумаг, вызванный остановкой китайских заводов, больно ударивший по котировкам нефтяных компаний, и развалившаяся сделка ОПЕК+, в результате чего стоимость барреля упала до $30, а вслед за ней в пике отправились и национальные валюты стран-экспортёров.

О срыве сделки ОПЕК+ стало известно6 марта. Обвал на рынках произошёл 9 марта, когда индекс S&P потерял более 7%, а сами торги сразу после старта остановили на 15 минут. Московская биржа осталась отмечать Международный женский день — этого хватило, чтобы до открытия во вторник ЦБ РФ успел разработать план действий по стабилизации курса рубля.

На сегодняшний день действия ЦБ РФ можно оценить как грамотные, соответствующие ситуации: для сдерживания курса регулятор продаёт валюту, так что доллар по 100 рублей ещё не светит. А текущий курс сдержит уход нерезидентов из ОФЗ.

Потом уже и коронавирусная истерия сойдёт на нет, цены на нефть отыграют своё, а рубль начнёт чувствовать себя увереннее. Кроме того, ЦБ отказался от покупки валюты в рамках бюджетного правила. А также он объявил о проведении аукциона РЕПО «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей и увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

Вслед за этим все аукционы по размещению ОФЗ были отменены, а кредитным организациям предоставлены регуляторные послабления по оценке заёмщиков из отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Всё это помогло не только остановить падение рубля, но и избежать паники на рынках.

Что касается курса, то 72 рубля за доллар — цена равновесия при цене нефти в $36. На быструю стабилизацию рынка надеяться не приходится, то есть курс рубля будет волатильным — от 72 до 84 при ценах на топливо в $30−40», — полагает эксперт.

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