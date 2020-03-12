Рим, , 00:41 — REGNUM Решение временно остановить работу всех учреждений торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек, принял премьер-министр Италии Джузеппе Конте, 11 марта в видеообращении на странице в Facebook.

Кроме того, глава правительства распорядился закрыть все бары и рестораны. При этом свою работу продолжают общественный транспорт и организации, предоставляющие основные услуги, в том числе и финансовые. Конте отметил, что деятельность фабрик также решено не ограничивать, но при условии соблюдения всех мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заболевших на территории Италии достигло 10 590 человек.

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