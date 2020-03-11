Рим, , 21:42 — REGNUM Последствия распространения коронавируса в Италии приведут, по крайней мере, к временному снижению объема ВВП Италии, заявил в среду, 11 марта, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Этот период продлится, по крайней мере, два месяца, полагает Гуалтьери. Он отказался прогнозировать, как сильно может снизиться ВВП и как сильно могут вырасти дефицит бюджета и госдолг страны.

По данным на 11 марта, от коронавируса в Италии умели 827 человек, количество жертв за сутки выросло на 30%. Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее. Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными 10 марта этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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