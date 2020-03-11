Москва, , 11:43 — REGNUM Позиция АКРА об экономических последствиях для России от происходящих глобальных процессов весьма взвешенная — финансовая система не переходит в состояние кризиса, а лишь возникает рост вероятности подобной ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов, комментируя предположения экспертов о кризисе в России.

«В настоящий момент сложилась благоприятная ситуация для активных спекуляций на фондовом и валютном рынках, но повторения «черного вторника» 2014 года (рост курса валют в моменте до 50%) не только не произошло, но и вряд ли повторится в ближайшее время.

Ожидания «доллара по 100», паника со стороны населения, активность СМИ при обсуждении негативных сценариев скорее переключает внимание общества от важности решения текущих социально-экономических задач, нежели обеспечивает его защиту и рациональное информирование.

Говорить о том, что Россия стоит на пороге очередного экономического коллапса, не следует, так как кризис приходит, когда его не ждешь, а не когда встречаешь во всеоружии.

Текущая политика ЦБ, Минфина и правительства РФ, скорее, будет демонстрировать результативность, ключевая ставка пока держится на низком уровне, ключевые меры по ограничению распространения коронавируса приняты, а сделка по ОПЕК+ и текущее снижение курса рубля может выгодно использоваться, например, для проведения сделки по покупке государством доли Сбербанка, что при грамотной политике ЦБ позволит обеспечить дополнительные ресурсы для стабилизации финансовой системы.

Объективными неопределенностями и угрозами в текущей ситуации можно назвать: замедление экономической активности и экономического развития на фоне негативных политических и экономических процессов; повышение цен на топливо, стройматериалы и товары народного потребления; временное повышение цен на жилье, снижающее эффективность льготных ипотечных программ; спекуляции и локальные скачки на валютном рынке, дестабилизирующие информационный фон и создающие панику; потери населения от неразумного управления личными финансами (печальная традиция «покупай дорого — продавай дешево»); нарастание проблем с Тинькофф Банком.

Все эти причины способны негативно сказаться на устойчивости финансовой системы, в том числе из-за агрессивной политики продвижения кредитных продуктов населению (в 2019 г. — второй игрок на рынке кредитных карт страны с долей в 11,4%); диспропорции на внутреннем рынке для ряда импортных товаров и комплектующих из-за ограничения торговых отношений с Китаем», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России.

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