Москва, , 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.

Показатель, пояснили эксперты, указывает на близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, поскольку его пороговое значение — 2,5 пункта. В АКРА считают, что давление на мировую экономику, вызвавшее негативные тенденции в России, оказывают коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

«Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что индекс со значением 2,5 пункта и выше не обязательно означает переход системы в состояние кризиса, однако указывают на высокую вероятность развития ситуации по такому сценарию.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на импортные товары в России в связи с падением курса рубля и влиянием коронавируса.

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