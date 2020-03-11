Москва, , 11:24 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от Марины Мединской, чьи данные совпадают с данными супруги бывшего министра культуры РФ, а на сегодня помощника президента Владимира Мединского. Ответчиком выступает компания, которая ранее фигурировала в качестве арендатора нежилого помещения, — ООО «Вольный стиль-2000». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 5 марта 2020 года, сумма претензий неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в январе 2000 года для предоставления услуг салонов красоты. Уставный капитал — 11 тыс. рублей, доля в 9,09% в компании принадлежит международной коммерческой компании «Глобал рент холдингс» (Сейшелы). В октябре 2017 года из состава учредителей вышел Юрий Мазурин, его доля осталась собственной долей компании.

В январе 2018 года суд по иску Мединской уже взыскивал с этой же компании по договору аренды нежилого помещения на Большом Гнездниковском переулке, 3 общей площадью 164,2 кв. м более 595 тыс. рублей долга и 657 тыс. рублей неустойки.

Напомним, Марине Мединской принадлежат доли в семи московских компаниях. Помимо этого, она имеет статус индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности — рекламные агентства.