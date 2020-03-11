Москва, , 10:54 — REGNUM Российская сторона будет участвовать в заседании технического комитета ОПЕК+ в марте. Об этом сообщил 11 марта журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Да, наши представители будут», — сказал Новак.

Он пояснил, что Россия сохранила формат отношений с ОПЕК в рамках хартии сотрудничества стран — производителей нефти. Продолжается мониторинг ситуации на рынке нефти, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак пояснил, что Россия предлагала продлить соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на действующих условиях как минимум до конца II квартала. Однако партнёры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», и переговоры по сделке ОПЕК+ провалились.

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