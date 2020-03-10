Москва, , 09:23 — REGNUM В ходе совещания, которое проводил глава Правительства Михаил Мишустин, руководитель Минэнерго Александр Новак рассказал о переговорах по сделки ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Для того чтобы яснее увидеть, как коронавирус влияет на мировую экономику в целом и спрос на нефть «российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала», — сказал Новак.

По его словам, несмотря на это предложение партнёры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доктор экономических наук Никита Кричевский считает выход России из сделки ОПЕК+ не только победой здравого смысла, но и знаком проявления национальной гордости.

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