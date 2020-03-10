Москва, , 13:05 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 6 марта резко обвалилась. Это было обусловлено фактическим прекращением сделки ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Так, Россия и Казахстан не поддержали новые ограничения по добыче нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, которые рекомендовали к рассмотрению ОПЕК+, мотивировав это бесполезностью, потому что Штаты, пользуясь ситуацией, замещают этот объём и занимают рынок.

На этом фоне чиновники энергетического сектора Саудовской Аравии заявили о наращивании добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, а также о предоставлении дополнительных скидок своим клиентам из Азии, ЕС, тем самым, развязав ценовую войну.

Учитывая текущий новостной фон и техническую картину, стоит ожидать дальнейшего падения нефтяных цен. Не исключено, что на горизонте месяц-два месяца Brent достигнет уровней 2016 года — $27 за баррель», — считает эксперт.

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