Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль резко упал к иностранным валютам из-за выходного дня в России 9 марта. Мосбиржа не работала, когда рухнула нефть и мировые фондовые индексы. 10 марта рынок открылся на уровнях Форекса, поэтому на внутреннем валютном рынке были зафиксированы ценовые разрывы по всем рублёвым парам и индексам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Торги по рублевым парам 10 марта завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 4,12%, до 71,40 руб., евро/рубль — на 3,86%, до 80,50 руб., фунт/рубль — на 3,35%, до 92,32 руб. На форекс рубль укрепился к доллару США на 4,73%, к евро — на 6,16%.

На мировых площадках ситуация стабилизировалась. За два дня баррель нефти марки Brent подорожал на 26%, до $39,68. Индексы Доу Джонс и SP500 10 марта закрылись повышением на 4,89% и 4,94% соответственно. Японская йена и золото подешевели к доллару США.

Говорить о том, что на рынках завершился шторм, преждевременно. Кроме обвала цен на нефть, давление на рынки оказывает распространение коронавируса.

Сегодня, 11 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 1,32%, до $38,45. На Форекс пара доллар/рубль снизилась на 0,73%, до 70,67 руб. Если цена снизится до 69,65 руб. на дневной сессии, то можно ожидать полного закрытия ценового разрыва 68,52−70,76 руб./доллар.

На сайте ЦБ РФ написано следующее: Банк России принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Jперации будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Учитывая продажи валюты и приближающийся налоговый период, рубль на фоне восстановления цен на нефть может очень быстро отыграть потери. При падении цены до уровня 68,52, про обновление максимума можно забыть», — считает эксперт.

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