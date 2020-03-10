Москва, , 15:36 — REGNUM Банк России на фоне резкого ослабления рубля не намерен предпринимать скоропалительных действий в отношении ключевой ставки, которые могли бы ретранслироваться в последующее изменение ставок по депозитам в коммерческих банках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Российская финансовая система переживает очередной стресс на фоне резкой дестабилизации ситуации на нефтяном рынке, однако в отличие от волны девальвации 2014−2016 гг., уже накоплен больший запас прочности.

Цена на нефть перешла вниз — цену отсечения в $42,40 формирования бюджетных доходов, однако по оценкам Минфина накопленных резервов хватит для исполнения обязательств правительства на 6−10 лет при цене на нефть в $25−30.

Благодаря бюджетному правилу, которое предполагает продажу валюты из резервов при уходе цены ниже цены отсечения, а также отказу Банка России от проведения регулярных и отложенных покупок иностранной валюты у рубля останется хороший шанс для того, чтобы не сильно отклониться от сложившихся после шока значений (в моменте на Forex курс доллара 9 марта почти достиг отметки в 75,50 руб.).

Банк России может и не прибегать к повышению ключевой ставки для того, чтобы сдержать отток капитала, поскольку на фоне последствий коронавируса и последующей паники на мировых рынках ведущие центробанки уже приступили к экстренному смягчению монетарной политики, что увеличило разницу в процентных ставках в пользу рубля.

Эти рассуждения не утратят своей актуальности и в будущем при условии стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на появившиеся сообщения о готовности Саудовской Аравии развязать ценовую войну против России, диалог между Москвой и Эр-Риядом не прекращен.

Поэтому и в ЦБ РФ не готовы «лупить из всех орудий», ограничившись предоставлением ликвидности кредитным организациям, послаблением банковских нормативов, а также прекращением покупок иностранной валюты.

Решение о возобновлении интервенций на внутреннем рынке будет приниматься в течение марта в зависимости от перспектив развития ситуации на нефтяном рынке», — пояснил эксперт.

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