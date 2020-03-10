Москва, , 16:06 — REGNUM Котировки марки Brent 10 марта росли более, чем на 13%, достигнув к середине дня отметки в $38. Таким образом рынок восстанавливается после крупнейшего с момента войны в Персидском заливе обвала в 1991 году в более, чем 26%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В качестве ориентира для продолжения технического отскока покупатели могут рассматривать рубеж в $40, однако можно допускать, что перед этим котировкам потребуется набрать достаточной энергии, для чего потребуется возврата к поддержке на $36.

18 марта состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК+, где не исключена новая попытка достичь новых договоренностей взамен тех, которые истекают в конце марта и избежать «войны против всех», которая по оценкам инвестбанка Goldman Sachs может привести в моменте к снижению цен до $20.

Позиция России в отношении кооперации с ОПЕК гипотетически может быть пересмотрена 11 марта после консультаций министра энергетики Александра Новака и российских нефтяников.

Несмотря на заявления о том, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, а текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, масштаб падения цен и реакция Саудовской Аравии могут выходить за рамки базового сценария.

Это оставляет возможность поиска компромисса и позволяет рынку хотя бы временно ощутить почву, ушедшую из-под ног. Тем более, что этому к тому же способствует и улучшение настроений на финансовых рынках благодаря готовности ФРС расширить объем предоставляемой ликвидности на аукционах РЕПО», — пояснил эксперт.

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