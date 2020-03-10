Москва, , 10:01 — REGNUM Российская валюта 10 марта дешевеет на фоне рекордного падения нефтяных котировок после фактического объявления ценовой войны США и России со стороны Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В прошлом страна уже поступала аналогичным образом. В 1986 году буровая активность была увеличена сразу в два раза из-за серьезных проблем в экономике (страна испытывает дефицит бюджета и в наши дни), а также в ноябре 2014 года, но закончилось все это полнейшим фиаско.

Многое будет зависеть от того как долго саудиты могут существовать при текущих ценах: да, себестоимость добычи в стране действительно низкая — около $10, но цена, заложенная в бюджет, гораздо выше — порядка $80 в 2019 году и $64 в 2020 году.

В качестве некоторого позитива выступают обещания отечественных регуляторов использовать средства ФНБ для поддержки курса рубля, а также временная приостановка операций в рамках бюджетного правила сроком на 30 дней.

Тем не менее, в отсутствии позитива на нефтяном рынке ожидать серьезного восстановления курса не стоит, так как падение сырьевых цен на долгосрочной перспективе способно привести к бюджетному дефициту и девальвации.

Судя по всему, ценовая война будет долгой, так что потенциал укрепления рубля в ближайшие месяцы будет ограниченным. Ожидается курс вблизи 75 рублей за доллар и 85,30 за евро», — считает эксперт.

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