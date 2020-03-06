Бишкек, , 17:19 — REGNUM Первомайский районный суд рассмотрел обращение Бишкекской мэрии и принял постановление о введении до 1 июля запрета на проведение массовых мероприятий в центре столицы Киргизии, передает «Kaktus.media».

Поводом для этого послужила профилактика рисков заражения коронавирусной инфекцией.

В результате пришлось отменить мероприятия в честь Дня ак калпака, запланированные на 5 марта, а также марш феминисток в честь Международного женского дня, который должен был пройти 8 марта на главной площади киргизской столицы.

В мэрии отмечают, что решение о мероприятиях, посвященных «Апрельской революции» — 7 апреля, празднику Ноорузу — 21 марта, Дню труда — 1 мая и Дню Победы в Великой Отечественной войне — 9 мая, будет приниматься на уровне правительства Киргизии.

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