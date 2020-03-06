Ашхабад, , 22:47 — REGNUM Туркменистанцы вынуждены летать в Турцию транзитом через Москву и Минск из-за введенного туркменскими властями запрета на выезд граждан Туркмении в эту страну, передает «Turkmen.news».

Это привело к росту спроса на авиабилеты в российскую и белорусскую столицы, а также к увеличению размера взяток, которую туркменские граждане вынуждены давать сотрудникам Ашхабадского аэропорта.

Официальная стоимость билета на самолет до Москвы составляет 3 150 манатов (59 850 рублей), но туркменским авиапассажирам приходится неофициально доплачивать за них еще около 5 000 манатов (95 000 рублей). Хотя ранее размер такой взятки составлял от 1 500 до 2 000 манатов (от 28 500 до 38 000 рублей).

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