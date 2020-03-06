Рига, , 17:51 — REGNUM Первый Балтийский канал, который с 20 марта прекратит выпуск новостей и авторских передач на русском языке, может потерять лицензию на вещание. Об этом, как пишет портал Nra. lv, заявил член национального совета по электронным средствам массовой информации NEPLP Патрик Грива.

По его словам, в лицензии, полученной компанией Baltijas mediju alianse, говорится, что компания обязана обеспечить «минимум 5% местного новостного вещания», что составляет более восьми часов в неделю. NEPLP начнёт реагировать, если представители Baltijas mediju alianse это условие не будут соблюдать.

В качестве санкций, предусмотренных за нарушение несоблюдения условий, предусмотрены штрафы и отзыв лицензии.

Ранее ряд СМИ сообщил, что русскоязычный Первый Балтийский канал, находящийся в собственности Baltijas mediju alians, прекратит выпуск новостей и авторских передач с 20 марта.

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