Рига, , 11:46 — REGNUM Русскоязычный Первый Балтийский канал, находящийся в собственности Baltijas mediju alians, прекратит с 20 марта выпуск новостей и авторских передач. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, будут закрыты программы «Латвийское время», «За кадром», «Пять копеек» и «Новости Эстонии». В информационном блоке Первого балтийского канала работают 30 журналистов, операторов и другие специалисты. Новостные службы канала начали вещание в 2004 году.

Общий объём налогов заплаченных в казну Латвии компанией Baltijas mediju alianse в 2019 году составил 3,8 млн евро.

В заявление компании для прессы сказано, что решение о закрытии новостного вещания на русском языке было принято из-за «беспрецедентного экономического давления на компанию со стороны государства и правоохранительных органов».

В Baltijas mediju alians считают, что «такие неадекватные методы, предпринятые государственной машиной, наносят ущерб экономической деятельности, и сами по себе дискредитируют понятие честной конкуренции и правовой».

Как передавало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 г. в Риге и Таллине спецслужбы организовали обыски в офисах Baltijas mediju alians.