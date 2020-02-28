Нью-Йорк, США, , 21:37 — REGNUM Уолл-стрит продолжает падать 28 февраля вслед за остальными фондовыми рынками мира из-за паники вокруг эпидемии коронавируса Covid-19.

В настоящий момент главный промышленный индекс фондового рынка США опустился на 2% и находится на отметке 25 248,55 пункта.

Другие основные индексы Уолл-стрит также падают — Nasdaq просел на 0,81%, до 8496,82 пункта, S&P 500 упал на 1,42%, до 2936,49 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, за торговую неделю с 24 февраля фондовые рынки мира потеряли примерно $6 трлн.

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