Лондон, , 20:57 — REGNUM Крупнейшие фондовые рынки мира потеряли около $6 трлн с начала недели из-за распространения коронавируса Covid-19 за пределы Китая, 28 февраля сообщает агентство Reuters.

По информации Refinitiv, индекс Уолл-стрит S&P 500 просел на 11,7%, британский FTSE 100 упал на 11,3%, европейский STOXX — на 10,5%, японский Nikkei 225 — на 7,2%.

Напомним, эпидемия коронавируса Covid-19 в Китае и за его пределами уже унесла жизни 2869 человек, во всем мире подтверждено 83 878 случаев заражения вирусом.

Читайте также: Уолл-стрит продолжает падать из-за коронавируса