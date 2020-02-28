Москва, , 08:53 — REGNUM В столице продлен срок приема заявок на присуждение премии мэра «Новатор Москвы». Заявки принимаются до конца марта, сообщатся на сайте градоначальника.

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Проекты номинантов на премию должны быть связаны с важными для города направлениями: ИТ-технологиями, медициной, транспортом, развитием городской среды.

Принять участие в конкурсе инновационных проектов могут как отдельные авторы, так и коллективы до пяти человек. В финал выйдут до 30 лучших инновационных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Москва впервые приняла участие во Всемирном международном форуме по городскому развитию — World Urban Forum в Абу-Даби (ОАЭ).

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