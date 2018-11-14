Уникальные инновации Москвы покажут на международной выставке

Москва, , 07:37 — REGNUM Москва представит инновационные технологии на Международной выставке электронных компонентов, систем и устройств Electronica 2018, которая открылась 13 ноября в Мюнхене. Свои разработки презентуют десять столичных компаний. Они покажут более 30 перспективных продуктов и технологий, сообщается на портале мэра Москвы.

На стенде Made in Moscow посетители выставки впервые смогут познакомиться с уникальным оборудованием для выращивания кристаллов лейкосапфира, которое способно создавать твердые вещества весом до 400 кг. Также посетители увидят работу не имеющего аналога в мире лазера, который работает со скоростью один метр в секунду.

Кроме того, Москва представит новейшую систему управления аккумуляторной батареей, систему контроля качества электрического монтажа самолетов Sukhoi Superjet 100, автомобильный радар «Обзор».

В Международной выставке электронных компонентов, систем и устройств Electronica 2018 принимают участие разработчики из 84 стран мира. Ожидается, что в 2018 году выставку посетят около 75 тыс. гостей со всего мира. Выставка Electronica 2018 продлится до 16 ноября.

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Как сообщало, в октябре 2018 года в Москве состоялся VII Международный форум «Открытые инновации» — «Источники цифрового прорыва». Форум прошел в формате трёх тематических дней: «Кадры и образование», «Бизнес и государство», «Наука и технологии».

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