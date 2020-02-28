Новосибирск, , 06:12 — REGNUM Приходиться констатировать, что мировые проблемы, в том числе экономические, связанные с распространением коронавируса, существенно углубляются. Более того, реализуются весьма пессимистические сценарии развития событий. Отметил ИА REGNUM кандидат экономических наук доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Чирихин, комментируя информацию о том, что Международный валютный фонд (МВФ) допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса.

Сергей Чирихин, «Эпидемия (сегодня уже можно использовать данный термин) уже нанесла чувствительный удар по мировой экономике — сорваны договорные торговые отношения между компаниями, в первую очередь международными, в связи с резким уменьшением объёмов производства в Китае. Срыв договоров безусловно ударил по партнёрам китайских и корейских предприятий, и как эти партнёры будут предъявлять соответствующие претензии азиатским производителям и поставщикам по поводу возникших убытков предсказать невозможно. Вполне вероятно они, не взирая ни на какие объяснения, будут требовать возмещения убытков, вплоть до оплаты штрафов и пени. Неопределенность развития событий при этом безусловно возрастёт. Конечно же, найдутся мошенники, которые воспользуются ситуацией и будут пытаться на ней, даже незаконно, заработать. Мировые компании несут значительные убытки, результаты чего можно будет видеть только по итогам их финансовой отчётности за 1 квартал текущего года в апреле и мае. Ухудшение этих финансовых результатов безусловно толкнёт фондовые рынки мира вниз. Уже сейчас появляются негативные прогнозы аналитиков о вероятном падении мирового фондового рынка на 50% и возможном снижении мировых цен на нефть ниже 40 долларов. ООН в лице генерального секретаря призвал готовиться к наихудшему развитию событий. Что это значит для рядового россиянина? Надо готовиться к наихудшему сценарию, к чему призывает ООН, — отменить долгосрочные и существенные расходы (ипотеку, путешествия, крупные покупки и пр.) и готовить финансовую подушку безопасности, а также прорабатывать возможности для получения дополнительных доходов. Потому что вслед за мировой экономикой проблемы возникнут и у России — нефть и газ мировому хозяйству в прежних объёмах не понадобится, экспортная выручка российских компаний упадёт, следует ожидать ухудшения их финансовых показателей и снижения доходов бюджета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Международный валютный фонд скорректирует свои январские прогнозы по росту мирового ВВП в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

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