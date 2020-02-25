Нью-Йорк, США, , 17:31 — REGNUM Международный валютный фонд скорректирует свои январские прогнозы по росту мирового ВВП в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Ранее МВФ спрогнозировал рост мировой экономики в текущем году на 3,3%.

Как отметила Георгиева, в случае если распространение вируса прекратится в ближайшее время, а экономика КНР вернётся к нормальному состоянию уже во II квартале 2020 года, рост мирового ВВП по итогам года может составить 3,2%. Рост ВВП Китая в этом случае составит 5,6% против 6% в январском прогнозе.

По словам главы МВФ, такой сценарий специалисты фонда на сегодняшний день рассматривают как базовый.

Напомним, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошёл в Италии. Вспышки заболевания зафиксированы сразу в нескольких регионах на севере страны, в том числев Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье.

На утро 25 февраля в Италии было зафиксировано 222 случая заражения вирусом. Таким образом, страна стала третей по количеству случаев заражения после Китая и Южной Кореи.