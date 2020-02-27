Москва, , 08:50 — REGNUM Хорошей экономическую ситуацию в России считают 8% граждан, плохой — 39%, удовлетворительной — 49%. Таковы данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению трети опрошенных (33%), в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается, по мнению 23% — улучшается. 31% респондентов не видят изменений.

В ближайшее время никаких изменений экономическая ситуация не ждут 58%. Прогнозируют ее улучшение 14% опрошенных. Их аргументы — «новое правительство должно что-то показать».

Опрос проведен 16 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (87%) считают, что в ближайшие несколько месяцев с цены на товары, продукты питания и услуги вырастут.

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