Москва, 27 февраля 2020, 08:38 — REGNUM Большинство граждан России (87%) считают, что в ближайшие несколько месяцев с цены на товары, продукты питания и услуги вырастут. Надеются на снижение лишь 4%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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При этом в ближайшие месяцы, по мнению 46%, доходы населения снизятся, по мнению 23% — начнут расти. Не будет развивать малый бизнес (41%).
Будет расти безработица в стране (61%). Противоположного мнения придерживаются 18%. Курс рубля упадёт (37%).
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 16 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане России тратят на покупку продуктов питания 30,2% своего бюджета.
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