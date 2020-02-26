Хабаровск, , 06:34 — REGNUM Минпромторг РФ подготовило обращение в ФСБ РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить возможность попытки преднамеренного банкротства единственного на Дальнем Востоке производителя стали — Комсомольского-на-Амуре завода «Амурсталь».

Читайте также: Генеральный директор УК «Амурсталь»: Здесь зарабатывали все, кроме завода

Генеральный директор ООО УК «Амурсталь», кандидат на пост генерального директора завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин рассказал о подозрениях по поводу того, что на заводе могла быть предпринята попытка преднамеренного банкротства.

«На начало 2020 года сумма кредитов завода составляла 3,2 млрд рублей. Это было подтверждено всеми кредитующими банками. Но первый заместитель нынешнего гендиректора «Амурстали» Сергей Зюбр настаивал на том, что сумма кредитов всего 1,2 млрд, остальные деньги якобы получены компаниями, не имеющими к заводу отношения. Павел Бальский, с 12 февраля 2020 года владеющий 75% акций завода, обратился с заявлением в полицию. Сейчас ведётся доследственная проверка», — сообщил Григорий Фрейдин.

Фрейдин также рассказал, что с 2019 года Павел Бальский настаивал на смене гендиректора завода, но этому активно сопротивляется соучредитель Лариса Стародубова, супруга губернатора Хабаровского края.

Григорий Фрейдин «Прошло уже 2,5 месяца, но ответа по существу нет. Но крики руководства о критической ситуации на заводе и риске его остановки не прекращаются. Интересна позиция МВД России, высказанная на совещании в Минпромторге РФ в январе текущего года — возможно, речь идёт о попытке преднамеренного банкротства завода. Минпромторг РФ подготовил соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру России и ФСБ РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ООО УК «Амурсталь» Григорий Фрейдин прибыл на завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре и начал разбираться в ситуации. По его словам, в последние два года на заводе зарабатывали все, кроме, собственно, самого завода.