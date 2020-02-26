Хабаровск, , 06:29 — REGNUM Генеральный директор ООО УК «Амурсталь», кандидат на пост генерального директора единственного на Дальнем Востоке электроплавильного завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин, изучив ситуацию на заводе сделал неутешительные выводы: в последние два года на «Амурстали» зарабатывали все, кому не лень, кроме, собственно, самого завода «Амурсталь». По выражению Фрейдина, «паразиты высасывали жизнь из завода, у которого есть все шансы быть мощным и самодостаточным производством».

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В интервью ИА Молодой дальневосточник XXI век Григорий Фрейдин раскрыл все «мутные схемы», которые использовали соучредители нового собственника «Амурстали» Павла Бальского — супруга губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова, имеющая 25% акций завода и давний деловой партнёр главы края, находящийся сейчас в СИЗО города Москвы по подозрению в убийствах, Николай Мистрюков, который также имел 25% акций, но недавно продал их Бальскому.

«Возьмём, к примеру, поставки основного сырья на завод — лома чёрных металлов, электродов. В 2018 — 2019 годах огромный объём лома поставлялся компаниями, аффилированными с хабаровскими учредителями (Стародубовой и Мистрюковым, прим. ИА REGNUM). Это компании «МИФ-ДВ», «Строитель», «Хабаровскметаллторг», «Скрап Фар Ист», «Трансконтейнергрупп». При средней цене лома в 15−16 тыс. рублей за тонну, какие-то из этих компаний грузили лом на завод по 9 тыс. рублей за тонну, а другие — по 21 — 22 тыс», — рассказал Григорий Фрейдин.

Фрейдин также рассказал, что эти же компании приобретали в собственность, в лизинг, вагоны, технику, а платил за это — завод «Амурсталь». Почти треть продукции завода производится по договорам переработки давальческого сырья, которые заключаются с теми же, аффилированными со Стародубовой и Мистрюковым фирмами. Завод на этих договорах ничего не зарабатывает — все деньги идут через эти компании.

Григорий Фрейдин «Завод может производить и реализовывать свою продукцию самостоятельно. Но вместо этого он получает сырьё от давальческих структур, перерабатывает и отдаёт обратно. Рентабельность продаж по таким договорам в два, иногда в три раза ниже, чем при работе по нормальным схемам. Потери по валовой прибыли только в 2018 году составили около миллиарда рублей. Фактически это паразитирование на способном к жизни организму: вместо того, чтобы развиваться самому, он отдаёт соки «прилипалам».

Как сообщало ИА REGNUM, новый собственник «Амурстали» Павел Бальский, который после покупки 25% акций у Николая Мистрюкова владеет 75% акций единственного металлургического завода в ДФО, прибыл в Хабаровский край и разбирается в ситуации на заводе. Ситуация пока выглядит плачевно. Бальский настаивает на смене генерального директора завода. Но этому активно сопротивляется соучредитель Лариса Стародубова.