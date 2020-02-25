Хабаровск, , 10:45 — REGNUM Московский бизнесмен Павел Бальский, являющийся теперь владельцем 75% акций единственного на Дальнем Востоке электроплавильного завода Амурсталь в Хабаровском крае, намерен в суде добиться признания супруги губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой, владеющей 25% акций завода, ненадлежащим акционером. По словам бизнесмена, все действия Стародубовой сейчас направлены на срыв проведения общего собрания по смене генерального директора. Об этом и о планах по спасению завода предприниматель рассказал в эфире ГТРК «Дальневосточная».

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Павел Бальский рассказал, что был очень удивлён тем, что Лариса Стародубова в Арбитражном суде попыталась признать незаконной сделку по приобретению Бальским 25% акций завода у давнего делового партнёра Сергея Фургала Николая Мистрюкова, который находится в СИЗО по обвинению в убийствах. Стародубова также попросила суд принять обеспечительные меры — запретить проведение общего собрания акционеров по смене гендиректора. Бальский продемонстрировал документы, из которых следует, что накануне сделки Стародубова также предлагала ему купить и её долю, в 25% акций.

«Покупать сразу две доли за огромные деньги… я оказался к этому не готов. Поэтому я купил долю Николая Мистрюкова, 25%. Ранее мне уже принадлежало 50%, таким образом, сейчас я владею 75% акций», — рассказал Павел Бальский.

Предприниматель убеждён в том, что все действия Ларисы Стародубовой направлены не на оспаривание сделки с Мистрюковым, а на срыв проведения общего собрания по замене гендиректора.

Павел Бальский «Общее собрание необходимо провести для замены генерального директора. Без этого банки не будут работать с заводом. А завод сегодня уже должен 700 млн банку «Открытие», 250 млн — Сбербанку, 350 млн — ВТБ. Поэтому я сейчас обратился в суд с просьбой о признании Стародубовой ненадлежащим акционером».

Павел Бальский развеял слухи, которые распространяются в Хабаровском крае, о том, что он и некие его «московские покровители» осуществляют рейдерский захват Амурстали:

«Это просто смешно. Как я уже говорил, мне и до сделки с Мистрюковым принадлежало 50% акций завода. Осуществлять рейдерский захват своего завода… Зачем?»

Как сообщало ИА REGNUM, единственный в ДФО электроплавильный завод Амурсталь оказался на грани банкротства. Для его спасения правительство Хабаровского края создало залоговый фонд, поместив в него краевого имущества на 130 млрд рублей. Это вызвало тревогу как общественности, так и ФАС, которая направила в адрес губернатора края предостережение о недопустимости нарушения закона. Между тем совладелец Амурстали Павел Бальский предлагал губернатору Фургалу 2 млрд рублей для спасения завода, но, по его словам, Фургал отказался. Павел Бальский сообщал ранее СМИ, что все дела, касающиеся завода, он всегда вёл только с Сергеем Фургалом, а его жену Ларису Стародубову, партнёра Фургала Николая Мистрюкова видел «пару раз мельком» и никаких серьёзных переговоров с ними не вёл.