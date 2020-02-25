Нью-Йорк, США, , 23:02 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит продолжают нестись вниз в ходе сессии 25 февраля из-за новых страхов вокруг эпидемии коронавируса Covid-19.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта.

Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта. Индекс S&P 500 снизился до 3145,40 пункта.

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