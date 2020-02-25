Нью-Йорк, США, , 18:15 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 145,28 пункта (0,52%), до 28 106,08 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,94 пункта (0,46%), до 3240,83 пункта, индекс Nasdaq вырос на 75,55 пункта (0,82%), до 9296,83 пункта.

Эпидемия коронавируса Covid-19 вызвала серьезное снижение мировых фондовых и сырьевых рынков, однако на американском рынке вирус отразился не так сильно.

Читайте также: Фондовый рынок США взял передышку после рекордного роста