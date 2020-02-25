Москва, , 16:12 — REGNUM Крупнейшие финансовые организации заявляют о планах по переходу на безбумажный документооборот, что в значительной мере способствует снижению расходов организации, связанных с обработкой, логистикой и хранением документов, заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов. Кроме того, по его словам, снижаются и риски утраты бумажных документов. «Также наличие электронных версий документов способствует более оперативной обработке, это особенно важно в случае широкой географии присутствия финансовой организации. Это существенно ускоряет доступ к документам при повторном обращении клиентов, соответственно, ускоряется процесс обслуживания», — отметил Мазов.

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Он подчеркнул, что расширение географии присутствия в случае безбумажных технологий и дистанционного обслуживания существенно упрощается. При этом он указал и на издержки при безбумажных технологиях — дополнительные расходы на построение электронного архива.

«Обобщенно оценить экономию на обслуживании клиентов от перехода на безбумажные технологии достаточно сложно, поскольку многое зависит от конкретного банка или финансовой компании, от развития дистанционных технологий. Экономия на обслуживании может составить как 20−30%, так и 50% и даже 90% (в том случае, если сосредоточиться преимущественно на онлайн-обслуживании). Но в любом случае это — существенное снижение издержек, например, только лишь перевод в электронный вид копий паспортов клиентов в крупном банке может сэкономить в год порядка 60−70 млн рублей», — пояснил Мазов.

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По его словам, для клиентов упрощается процесс обслуживания, увеличивается скорость. Также нет необходимости ждать, пока документ распечатают и отдадут на подпись, пока его дополнительно завизирует контролер в банке и т.д.

«В некоторых случаях для клиента безбумажный документооборот может быть непривычен, но в ближайшем будущем это будет таким же обычным делом, как электронные платежи, — уверен эксперт. — С развитием биометрии безбумажные технологии будут развиваться еще активнее, уже сейчас почти все операции можно осуществлять дистанционно, вполне логично, что и документооборот переводится в электронный вид».

Мазов полагает, что риски для клиента не возрастают, а преимущественно снижаются: «С точки зрения надежности, уход от бумаги позволяет использовать несколько факторов подтверждения — например, удаленная идентификация, в том числе с использованием биометрии, плюс подтверждение по СМС. Таким образом, снижаются и риски мошенничества — к примеру, по копии паспорта, минимизируется влияние человеческого фактора. К тому же при желании клиент может по важным сделкам попросить предоставить электронную версию документа на e-mail».

Как сообщало ИА REGNUM, крупные банки могут уже до конца 2020 года перейти на электронные договоры при оформлении потребительских кредитов.