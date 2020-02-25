Москва, , 14:24 — REGNUM Безбумажные технологии всё быстрее шагают по стране и распространяются на всё большее количество сфер, в том числе и на банковский сектор. Переход на безбумажные технологии выдачи кредитов и заключения, в том числе кредитных договоров, для банков окажутся выгодными и позволят оптимизировать затраты, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова, комментируя выдачу кредитов по новым правилам.

«В принципе, они должны быть выгодными и заёмщикам, особенно малому бизнесу, который, в свою очередь, также получит возможность оптимизировать затраты как минимум на канцтовары и картриджи для принтеров (а в будущем, возможно, и на сами принтеры).

Физлицам такие технологии тоже будут выгодны, так как избавят их от необходимости хранить лишние «бумажки», однако могут создать им довольно много новых неудобств, особенно на начальной стадии перехода на эти технологии.

Например, если речь идёт не о потребительском кредите, для которого в большинстве крупных банков требуется только паспорт, а, допустим, об ипотеке или автокредите, клиенту банка всё равно бумажек не избежать.

Все необходимые для оформления кредита документы и справки всё равно придётся получать в бумажной форме, потом сканировать и отправлять в свой личный кабинет на сайте банка или в мобильном приложении.

Кстати, не у всех есть возможность хранить сканы документов в смартфоне или ином мобильном устройстве, но, даже если такая техническая возможность есть, это небезопасно: персональные данные могут стать доступны хакерам и мошенникам.

Так что банки хоть и переходят на новые технологии, что хорошо, но ни они, ни государство не могут в один день перевести на такие передовые технологии и другие организации и ведомства, в которых заёмщику придётся всё равно получать справки в бумажной форме.

Чтобы такая технология заработала в полной мере, на безбумажные технологии должны перейти все организации, работодатели и ведомства либо государство действительно должно реализовать свои планы о создании единого электронного реестра данных населения (который, кстати, технически уже существует, но пока не заработал).

А в этом случае, конечно, появятся недовольные защитники прав граждан, которые будут истерить в соцсетях: «Большой Брат наблюдает за нами! Оруэлл жив, и он самый точный в мире предсказатель!». Ну, или что-то подобное.

Если не обращать внимание на отдельных истериков и паникёров, то можно задуматься о том, как быть заёмщику банка, если ему придётся судиться со своим кредитором, ведь в суды новейшие технологии пока ещё не слишком добрались.

Есть мнения, что заёмщику не о чем беспокоиться, так как доказательства своей правоты в суде — это в целом проблема кредитора, а на заёмщика, значит, банк и будет доказывать, что такой договор и именно на таких условиях существовал в электронном виде и предоставлять выписки из электронного реестра своих договоров.

Но в ближайшее время, думается, что большинство заёмщиков всё-таки по старинке потребуют от банка распечатать им экземпляр договора на бумаге, ведь не зря говорится — доверяй, но проверяй!» — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами.

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