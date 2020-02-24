Пекин, , 10:17 — REGNUM Компания Xiaomi обновит аппаратную часть камеры смартфона Mi 10 до версии Mi 10 Pro, сообщает MyDrivers.

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о предстоящем обновлении аппаратной части Mi 10 на своей странице в социальной сети Weibo. Он заявил, что до конца февраля будет выпущено обновление, которое позволит получать одинаковые снимки с основных 108-мегапиксельных камер обеих версий смартфонов линейки Mi 10.

После выпуска этого обновления различия в фото и видеосъёмки Mi 10 и Mi 10 Pro будет заметно лишь при использовании дополнительных камер, которые отличаются на аппаратном уровне. В частности, версия Mi 10 оснащена широкоугольным модулем с разрешением 13 мегапикселей, а Mi 10 Pro — 20 Мп. В настоящее время Xiaomi Mi 10 Pro является лидером рейтинга камер смартфонов DxOMark.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля компания Xiaomi представила линейку смартфонов Mi 10.