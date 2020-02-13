Пекин, , 12:50 — REGNUM Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.

Mi 10 и Mi 10 Pro получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340×1080 пикселей. Девайсы базируются на чипе Snapdragon 865. Mi 10 имеет 8 гб оперативной памяти и 128 встроенной, Pro — 12 и 256 гб. Устройства поддерживают 5G.

В девайсы установили камеру с модулем на 108 мегапикселей, в Mi 10 — широкоугольную на 13 мегапикселей, в Mi 10 Pro — 20-мегапиксельный широкоугольный объектив.

Стоимость начальной версии составит около 36 тыс. рублей, старшей — около 43 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания Xiaomi инвестирует более 50 млрд юаней ($7,18) в исследования и разработки в течение следующих пяти лет.

В компании полагают, что инвестиции должны помочь Xiaomi компенсировать снижение доходов на стагнирующем рынке смартфонов за счёт роста поставок потребительской электроники. В 2019 году доход от поставок смартфонов составил около 60% от общего дохода Xiaomi, но этот показатель на 10% меньше, чем годом ранее.

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