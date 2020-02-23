Ташкент, , 10:01 — REGNUM В министерстве энергетики Узбекистана 21 февраля состоялась встреча с представителями консультационной миссии Азиатского банка развития, сообщает 22 февраля пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

На встрече стороны обсудили вопросы развития электротранспорта. Данные вопросы обсуждались в рамках реализации постановления главы Узбекистана от 22 августа 2019 года «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии».

Согласно сообщению пресс-службы, миссия Азиатского банка развития состоит в консультировании в вопросах разработки политики и стратегии развития электротранспорта в республике, анализе воздействия электротранспорта на окружающую среду и последствий в экономике с учетом мировой практики в налогообложении, тарификации и субсидировании.

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Во время встречи стороны обсудили вопросы поэтапного внедрения электромобилей в сферу общественного и личного транспорта, развитие инфраструктуры с определением типов заправочных станций, учитывая, что в республике есть значительный потенциал солнечных ресурсов. Также были обсуждены вопросы необходимости сохранности ресурсов и производства аккумуляторных батарей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируется в течение ближайших трех лет выделить средства на строительство инфраструктуры, которые по словам лидера Узбекистана в разы больше, чем за последние десять лет.