Ташкент, , 14:32 — REGNUM В течение следующих трех лет будет выделено 9,8 триллиона сумов (один доллар-9520 сумов) на строительство дорог, 4,6 триллиона сумов — на прокладку сетей водоснабжения, 18,2 триллиона — на строительство электросетей, 1,2 триллиона — на газоснабжение, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Это финансирование — в разы больше, чем за последние десять лет», сказал президент.

По его словам, в то же время на создание современной инфраструктуры и модернизацию имеющихся систем необходимо в 10 раз больше средств.

«Как бы это ни было сложно, мы будем ежегодно выделять средства в рамках инвестиционных программ и обязательно продолжим работу в этом направлении», сказал глава Узбекистана.

Вместе с тем, отметил он, направление половины сверхпрогнозных поступлений республиканского и местных бюджетов на развитие инфраструктуры должно стать одной из главных задач Министерства финансов и хокимов (губернаторов) в текущем году.

«Целесообразно с участием Законодательной палаты и Счетной палаты организовать с выездом на места изучение целевого и эффективного использования этих средств», указал Мирзиёев.