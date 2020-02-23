Пекин, , 08:39 — REGNUM Около 46% от общего объёма продаж смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G в 2019 году пришлось на долю Китая. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Согласно отчёту, в предыдущем году в Ките было поставлено на 8% меньше смартфонов, чем в 2018 году. Лидером рынка стала китайская компания Huawei на долю которой (включая суббренд Honor) пришлось более трети от всех поставок.

Также в пятёрке крупнейших поставщиков остались компании Oppo (18% от общего объёма), Vivo (18%) и Xiaomi (10%). При этом совокупная доля поставок смартфонов остальных производителей снизилась до 19% по сравнению с 27% в 2018 году.

Аналитики прогнозируют, что из-за вспышки коронавируса в первом квартале 2020 года рынок смартфонов в Китае упадёт на 20%. Темпы падения сократятся во втором квартале года, а в третьем рынок начнёт расти. Эксперты считают, что как в Китае, так и во всём мире, в 2020 году общие поставки смартфонов останутся на уровне 2019 года.

«Мы ожидали, что 5G станет катализатором роста мирового рынка смартфонов в 2020 году, но сейчас думаем, что рынок останется в прежнем состоянии», — отмечается в отчёте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты Strategy Analytics заявили, что в 2019 году компания Huawei поставила около 7 млн смартфонов с поддержкой 5G, став лидером по этому показателю. Второе место заняла южнокорейская компания Samsung, поставившая 6,7 млн 5G-устройств.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei обошла Samsung по поставкам 5G-смартфонов в 2019 году