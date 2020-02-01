Пекин, , 16:04 — REGNUM Китайская компания Huawei стала лидером по поставкам смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G по итогам 2019 года. Об этом сообщает ZDNet со ссылкой на данные исследовательской компании Strategy Analytics.

По оценкам Strategy Analytics, в 2019 году Huawei поставила почти 7 млн смартфонов с поддержкой 5G, обойдя южнокорейскую компанию Samsung, реализовавшую 6,7 млн устройств. Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли компании Vivo (2 млн 5G-смартфонов), Xiaomi (1,2 млн) и LG (900 тысяч). Общий объём рынка 5G-смартфонов в 2019 году составил 19 млн устройств.

«Спрос на 5G-смартфоны оказался выше, чем многие ожидали. Жёсткая конкуренция поставщиков в Китае и крупные субсидии операторов мобильной связи по всей Южной Корее были основными факторами спроса на 5G. Другие регионы, такие как США и Европа, отстают от Азии, но мы ожидаем, что они сократят разрыв в 2020 году», — отметил директор Strategy Analytics Кен Хайерс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе глава американской компании Qualcomm Криштиану Амон заявил, что в 2020 году будет поставлено около 200 млн смартфонов с поддержкой 5G.