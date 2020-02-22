Москва, 22 февраля 2020, 23:07 — REGNUM В субботу, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне прошел первый день полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Центрального федерального округа.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Читайте подробнее: В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО
Своими впечатлениями о первом дне полуфинала поделилась Генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело», мать троих детей из Рязани Ольга Постникова.
А что послужило для Вас стимулом для участия в конкурсе?
Участие в конкурсе, как и для всех, в первую очередь — саморазвитие. Честно говоря, я не жду карьерных предложений и карьерного лифта, но те компетенции, которые здесь можно приобрести, как на высококлассном тренинге, в сложных переговорах, общение с очень компетентными участниками, дают реальный толчок, возможности дальнейшего движения. И я считаю, что мне это очень нужно.
Расскажите о своем проекте «Сердце лидера», пожалуйста.
Мой проект «Сердце лидера» связан с празднованием 75-летия победы в Великой отечественной войне. Мы с группой единомышленников интервьюируем свидетелей войны, ветеранов, но не сужая круг наших собеседников только до участников войны. Мы хотим услышать и сохранить впечатления тех, кто был свидетелем войны. К своей работе мы привлекаем детей и подростков, в основном — в расшифровке и обработке материалов, иногда — к записи интервью, для того, чтобы они участвовали в этом непосредственно. Это другой уровень восприятия — личные впечатления. На данный момент информация размещается в нескольких личных источниках, ВКонткте, на региональном телеграмм-канале, посвященном юбилею Победы. В наших планах — проведение выставки из этих материалов. Нам помогают местные предприниматели, например, в печати баннеров. Я думаю, что это будет интересно многим. Люди очень удивляются, когда узнают простые жизненные истории о войне, не о героях, не о тех, кто имеет боевые награды. Но их истории настолько далеки от того благополучия, в котором мы сейчас живем, они реальные, патриотичные и очень живые.
Читайте также: В полуфинале конкурса «Лидеры России» в ЦФО участвуют 13 семей