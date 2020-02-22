Москва, , 23:07 — REGNUM В субботу, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне прошел первый день полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Центрального федерального округа.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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Своими впечатлениями о первом дне полуфинала поделилась Генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело», мать троих детей из Рязани Ольга Постникова.

«Впечатления самые положительные. День позитивный, не тяжелый. Задания для полуфиналистов ставились так, что мы все время были замотивированы на включение новых резервов. Так что усталости практически не ощущается. Все было очень доброжелательно, я не испытывала никаких проблем с контактами, мне все очень понравилось», — рассказала Ольга Постникова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

А что послужило для Вас стимулом для участия в конкурсе?

Участие в конкурсе, как и для всех, в первую очередь — саморазвитие. Честно говоря, я не жду карьерных предложений и карьерного лифта, но те компетенции, которые здесь можно приобрести, как на высококлассном тренинге, в сложных переговорах, общение с очень компетентными участниками, дают реальный толчок, возможности дальнейшего движения. И я считаю, что мне это очень нужно.

Расскажите о своем проекте «Сердце лидера», пожалуйста.

Мой проект «Сердце лидера» связан с празднованием 75-летия победы в Великой отечественной войне. Мы с группой единомышленников интервьюируем свидетелей войны, ветеранов, но не сужая круг наших собеседников только до участников войны. Мы хотим услышать и сохранить впечатления тех, кто был свидетелем войны. К своей работе мы привлекаем детей и подростков, в основном — в расшифровке и обработке материалов, иногда — к записи интервью, для того, чтобы они участвовали в этом непосредственно. Это другой уровень восприятия — личные впечатления. На данный момент информация размещается в нескольких личных источниках, ВКонткте, на региональном телеграмм-канале, посвященном юбилею Победы. В наших планах — проведение выставки из этих материалов. Нам помогают местные предприниматели, например, в печати баннеров. Я думаю, что это будет интересно многим. Люди очень удивляются, когда узнают простые жизненные истории о войне, не о героях, не о тех, кто имеет боевые награды. Но их истории настолько далеки от того благополучия, в котором мы сейчас живем, они реальные, патриотичные и очень живые.

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