Москва, , 14:43 — REGNUM В субботу, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Центрального федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие: полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Смоленской области Алексей Островский, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, наставник конкурса «Лидеры России» Игорь Щёголев выступил перед участниками с приветственным словом, в котором подчеркнул важность идей, предлагаемых финалистами и победителями конкурса.

«Мы активно привлекаем финалистов и победителей к нашей работе. В прошлом году состоялось более 10 семинаров, конференций, выездных заседаний с их участием. В процессе общения с участниками конкурса мы открыли для себя много вещей, которые из кабинетов просто не видны. Я считаю, что это еще один результат, на который мы вправе рассчитывать. Надеюсь на ваши новые идеи и их аргументацию. Для нас это очень важно, и эту работу мы будем продолжать», — добавил Игорь Щёголев.

Губернатор Ивановской области, наставник конкурса «Лидеры России» Станислав Воскресенский пожелал успеха всем участникам и отметил, что финалисты прошлых лет из Ивановской области получили новые назначения.

«Мы очень серьезно относимся к этому конкурсу. Один из полуфиналистов предыдущего потока сейчас занимает должность члена совета директоров одной из крупнейших госкомпаний, работающей на территории Ивановской области. Полуфиналистка первого потока взяла на себя тяжелое бремя общественной нагрузки. Она занимается бизнесом, а теперь является еще и членом Общественной палаты, возглавляет направление здравоохранения, которое сейчас находится в особом фокусе и Президента страны, и нас всех», — добавил он.

«Прекрасно понимаем, кадры решают всё. Кадровая проблема была, есть и будет. Конкурс «Лидеры России» позволяет, с одной стороны, создать возможности социального лифта, продвижения профессионалов, с другой стороны — заполнить вакансии, которые сейчас необходимы для решения сложных, прорывных задач, о которых говорит Президент в Майском указе, реализации нацпроектов. Без высокого профессионализма, соответствующей компетенции эти задачи нам не решить», — отметил в своем выступлении на открытии полуфинала губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Я тесно общаюсь с участниками этого конкурса. Одно желание проверить себя уже о многом говорит о человеке, а предъявляемые критерии позволяют выбрать лучших из лучших. Нужно создавать возможности профессионального продвижения. Так, один из моих заместителей — победитель конкурса, а финалист Ольга Ворошилова, наша землячка, сегодня является ректором академии государственной и муниципальной службы при администрации Курской области. На этой базе в марте запускаем аналогичный проект совместно с РАНХиГС. Это будет хорошая площадка не только для профессионального продвижения на госслужбе, но и муниципальной», — добавил Роман Старовойт.

«Конкурсный механизм реально работает и дает мощный положительный эффект. Не только в плане поиска талантливых управленцев, но и с точки зрения раскрытия потенциала и самореализации молодежи, укрепления доверия к системе власти в целом. Потому что каждый, кто прошел через конкурс, смог убедиться на собственном опыте: ни протекции, ни знакомства, а только способности и таланты открывают конкурсантам путь к новым вершинам», — подчеркнул губернатор Орловской области, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Клычков.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский пожелал успеха полуфиналистам и отметил, что «Лидеры России» — это уникальная возможность для самореализации и профессионального роста.

«Это не способ достижения карьерных высот, а, прежде всего, возможность для дальнейшего роста на региональном уровне. Именно с этой целью в Смоленской области реализуется проект «Я — ЛИДЕР» — первый конкурс мы провели в прошлом году. Желание принять в нем участие изъявили 500 человек из всех муниципалитетов. Ряд победителей вошли в мою управленческую команду. Совместно с ними мы, безусловно, продолжим развивать регион и делать все возможное для улучшения качества жизни его жителей. Видя в этом зале, как у вас горят глаза, ощущая позитивную атмосферу, которая царит здесь, а также вашу нацеленность на результат, я уверен, что будущее нашей страны в надежных руках!», — заявил Алексей Островский.

Член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман сообщил: «Душа радуется тому, как развивается конкурс. Как расширяются его границы. Нет уголка России, от которого не были бы представлены участники. У этого конкурса много наставников. Справедливо будет сказать, что у конкурса есть главный наставник — Владимир Путин. С первого дня он пристально наблюдает за его развитием. Мне кажется, что именно его наставничество и предопределяет абсолютный успех конкурса».

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытиярассказал, что в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 688 заявок. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников: 387 человек представляют Москву, 71 — Московскую область, 12 — из Липецкую, 10 — Рязанскую, 9 — Воронежскую, по 7 полуфиналистов из Белгородской и Брянской областей, по 6 конкурсантов из Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областей, 5 полуфиналистов представляют Ярославскую область, по 4 участника из Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей, 3 участника из Орловской области и по одному полуфиналисту из Костромской области и г. Санкт-Петербурга.

6 участников имеют иностранное гражданство: 4 гражданина Украины, и по одному из Эстонии и Белоруссии.

«Впервые мы собираем всех полуфиналистов из Центрального федерального округа на одной площадке. Конкуренция колоссальная. В полуфинале участвуют представители всех 18 субъектов округа. Сегодня здесь собрались очень разные люди — разных профессий, опыта, образования, карьерных предпочтений и сферы интересов. Среди полуфиналистов 58 представителей сферы информационных технологий, 47 — банковского дела и страхования, 45 работников сферы образования, 43 представителя государственной службы, 30 участников из сферы энергетики, 27 медиков и фармацевтов, 17 научных работников, 8 представителей сельского хозяйства, 7 — авиастроения и ракетно-космической промышленности, 5 работников культуры и сферы искусств. И все соревнуются на равных. У каждого есть возможность выйти в финал, который мы проведем в Сочи 27−31 марта. Желаю всем участникам слаженной и главное — результативной — работы. Выложитесь по максимуму, покажите свои лучшие лидерские качества», — обратился Алексей Комиссаров к полуфиналистам конкурса «Лидеры России 2020».

Среди участников, прошедших в полуфинал конкурса от Центрального федерального округа, 456 мужчин (82%) и 99 — женщин (18%). 7 полуфиналистов имеют ученую степень доктора наук, 94 — кандидата наук, 46 участников имеют степень MBA, 146 конкурсантов получили два и более высших образования. Самому молодому участнику полуфинала — 21 год, трем самым опытным конкурсантам — по 55 лет.

Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний Сбербанк, Ростелеком, РФПИ, НЛМК, Роскосмос, Россети ПАО «МРСК Центр», Россети ПАО «МОЭСК» и Россети ФСК ЕЭС встретились с участниками конкурса в Москве. На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Центральном федеральном округе, о возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым полуфиналистом или участником конкурса.

Основные конкурсные дни полуфинала в Центральном федеральном округе — 22 и 23 февраля. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены 60 финалистов от ЦФО, которых пригласят на суперфинал конкурса «Лидеры России 2020».

Он состоится в Сочи 27−31 марта.