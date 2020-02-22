Москва, 22 февраля 2020, 14:43 — REGNUM В субботу, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Центрального федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В церемонии открытия полуфинала приняли участие: полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Смоленской области Алексей Островский, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, наставник конкурса «Лидеры России» Игорь Щёголев выступил перед участниками с приветственным словом, в котором подчеркнул важность идей, предлагаемых финалистами и победителями конкурса.
Губернатор Ивановской области, наставник конкурса «Лидеры России» Станислав Воскресенский пожелал успеха всем участникам и отметил, что финалисты прошлых лет из Ивановской области получили новые назначения.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский пожелал успеха полуфиналистам и отметил, что «Лидеры России» — это уникальная возможность для самореализации и профессионального роста.
Член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман сообщил: «Душа радуется тому, как развивается конкурс. Как расширяются его границы. Нет уголка России, от которого не были бы представлены участники. У этого конкурса много наставников. Справедливо будет сказать, что у конкурса есть главный наставник — Владимир Путин. С первого дня он пристально наблюдает за его развитием. Мне кажется, что именно его наставничество и предопределяет абсолютный успех конкурса».
Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытиярассказал, что в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 688 заявок. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников: 387 человек представляют Москву, 71 — Московскую область, 12 — из Липецкую, 10 — Рязанскую, 9 — Воронежскую, по 7 полуфиналистов из Белгородской и Брянской областей, по 6 конкурсантов из Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областей, 5 полуфиналистов представляют Ярославскую область, по 4 участника из Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей, 3 участника из Орловской области и по одному полуфиналисту из Костромской области и г. Санкт-Петербурга.
6 участников имеют иностранное гражданство: 4 гражданина Украины, и по одному из Эстонии и Белоруссии.
Среди участников, прошедших в полуфинал конкурса от Центрального федерального округа, 456 мужчин (82%) и 99 — женщин (18%). 7 полуфиналистов имеют ученую степень доктора наук, 94 — кандидата наук, 46 участников имеют степень MBA, 146 конкурсантов получили два и более высших образования. Самому молодому участнику полуфинала — 21 год, трем самым опытным конкурсантам — по 55 лет.
Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний Сбербанк, Ростелеком, РФПИ, НЛМК, Роскосмос, Россети ПАО «МРСК Центр», Россети ПАО «МОЭСК» и Россети ФСК ЕЭС встретились с участниками конкурса в Москве. На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Центральном федеральном округе, о возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым полуфиналистом или участником конкурса.
Основные конкурсные дни полуфинала в Центральном федеральном округе — 22 и 23 февраля. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены 60 финалистов от ЦФО, которых пригласят на суперфинал конкурса «Лидеры России 2020».
Он состоится в Сочи 27−31 марта.