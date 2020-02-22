Оттава, , 08:21 — REGNUM Канадская компания Shopify вошла в ассоциацию Libra, созданную для запуска одноимённой криптовалюты. 21 февраля об этом сообщает пресс-служба Shopify.

Компания Shopify специализируется на разработке программного обеспечения, используемого в сфере электронной коммерции. В компании отметили, что запуск криптовалюты Libra поможет упростить коммерческие операции во всём мире.

Проект Libra был представлен компанией Facebook в июне 2019 года. Для запуска криптовалюты была создана ассоциация, в которую вошли крупные международные компании. Планировалось, что проект будет запущен в 2020 году.

Эта идея была холодно встречена в большинстве стран, а в правительствах ряда государств прямо заявили, что Libra угрожает стабильности национальных финансовых систем. Впоследствии из ассоциации Libra вышли компании Visa, MasterCard и PayPal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент Швейцарии Ули Маурер заявил, что центральные банки большинства стран мира не одобрят использование криптовалюты Libra.