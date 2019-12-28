Берн, , 07:28 — REGNUM Проект компании Facebook по запуску криптовалюты Libra в текущем виде провалился и нуждается в доработке, заявил президент Швейцарии Ули Маурер швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

Маурер объяснил, что большинство центральных банков не одобрит использование Libra и не примет валютную корзину, лежащую в основе криптовалюты. Он добавил, что без доработки проект Libra не будет одобрен и в Швейцарии.

«Таким образом, проект в существующей форме провалился», — подытожил президент.

Напомним, американская компания Facebook обнародовала планы по запуску криптовалюты Libra летом 2019 года. Планируется, что Libra будет относится к стейблкоинам, то есть виду крипотовалюты, привязанной к запасам обычных валют. Для запуска Libra была создана одноимённая ассоциация, в которую вошла не только Facebook, но и другие крупные международные компании.

Против запуска криптовалюты Libra выступили правительства некоторых стран, включая Германию и Францию. После этого от участия в ассоциации Libra отказались компании-операторы крупных платёжных систем Visa, MasterCard и PayPal. В Facebook заявили, что это не помешает ассоциации запустить криптовалюту в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре главы финансовых ведомств стран Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором отметили, что запуск криптовалюты Libra угрожает стабильности национальных финансовых систем.

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