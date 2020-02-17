Берлин, , 12:24 — REGNUM Немецкий суд обязал американскую компанию Tesla прекратить вырубку леса под производственную площадку под Берлином. Об этом сообщает Reuters.

Местные экологические активисты потребовали запретить вырубку леса, и немецкий суд удовлетворил их требование, хотя ранее разрешение на расчистку площадки дало экологическое управление. Оно одобрило вырубку 92 га леса.

Стоит отметить, что компания Tesla еще не получила официального разрешения на строительство своего завода в Германии.

Напомним, в прошлом году глава Tesla Илон Маск объявил о планах строительства завода Gigafactory в Германии. На данный момент у американской компании уже есть два завода. Один из них находится в США, а второй был недавно построен в Китае.

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