Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Американская компания Tesla объявила об отзыве 15 тысяч электрокроссоверов Model X (SUV) из-за возможной проблемы с гидроусилителем руля, 12 февраля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на профильные ведомства США и Канады.

По данным агентства, власти стран указали на то, что установленные в гидроусилителе алюминиевые гайки могут сломаться и привести вывести из строя рулевое управление. Уточняется, что компания намерена отозвать 14 193 транспортных средства в США и 843 — в Канаде, чтобы затем провести замену подвесных болтов и, в случае необходимости, ремонт рулевого механизма.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 Tesla отзывала около 11 тыс. автомобилей Model X из-за проблем с проводкой сидений.

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